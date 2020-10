Lees het laatste coronanieuws in een paar minuten bij: 576 nieuwe besmettingen in Den Haag en omstreken

Het aantal besmettingen in Den Haag en omliggende gemeenten is weer opgelopen. In de afgelopen 24 uur kwamen er in regio Haaglanden 576 besmettingen bij.



In Den Haag zijn er 276 mensen positief getest, in Westland 58 en in Zoetermeer 53. In Delft kwamen er 51 coronapatiënten bij en één Delftenaar is overleden aan de gevolgen van het virus. Er kwamen in heel de regio geen nieuwe ziekenhuisopnames bij het afgelopen etmaal.