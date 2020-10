Lees het laatste coronanieuws in een paar minuten bij: 6 mensen overleden en 738 nieuwe besmettingen in Den Haag en omstreken

Dagelijks praten we je bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van vrijdag 23 oktober.

In de afgelopen 24 uur kwamen er in regio Haaglanden 738 nieuwe besmettingen bij. Zes mensen overleden aan het virus.

Gisteren lag het aantal nieuwe besmettingen op 911, woensdag waren dat er nog 626.

In Den Haag is in de afgelopen 24 uur één persoon overleden. Er kwamen 349 nieuwe besmettingen bij. In Rijswijk overleden drie mensen aan de gevolgen van het coronavirus. In Zoetermeer overleden er de afgelopen 24 uur twee mensen aan corona.

Stijging positief getest (in afgelopen 24 uur) Den Haag + 349

Rijswijk + 47

Wassenaar + 19

Voorschoten + 13

Leidschendam-Voorburg + 51

Delft + 71

Pijnacker-Nootdorp + 40

Zoetermeer + 61

Westland + 77

Midden-Delfland + 10

Verder in het coronanieuws

Sneltestlocatie in Naaldwijk

In Naaldwijk wordt maandag 26 oktober een sneltestlocatie geopend aan de Verdilaan. Testers krijgen binnen een uur hun uitslag. De locatie wordt geopend door Corona Test Westland. Zij werken met een door de overheid goedgekeurde sneltest. Helaas moet er nog steeds getest worden door een staafje in de neus.

Delftse studenten staan op tegen verspreiding van corona

Delftse studenten willen niet langer toekijken hoe corona zich door de stad en het land verspreidt. Met de (landelijke) campagne ‘Daar doe ik het voor’ roepen ze elkaar en alle andere Delftenaren op om extra voorzichtig te zijn. ,,Niemand wil toch dat zijn oma besmet raakt...?”

In dit café blijft het ondanks de coronamaatregelen beregezellig

Wie door de bibliotheekramen op het Spui kijkt, ziet tientallen beren aan de tafeltjes in het leescafé zitten. Medewerker Alessandro wordt er in ieder geval vrolijk van. ,,Tijdens de eerste lockdown zat er een kleine knuffel op een stoel. Toen dacht ik, wat zou het leuk zijn als de hele zaal vol met knuffels was.‘’

Landelijk

In heel het land werden er in de afgelopen 24 uur 10.007 mensen positief getest. Het is voor het eerst dat het aantal boven de 10.000 komt.

