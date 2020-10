Lees het laatste coronanieuws in een paar minuten bij: 6 personen overleden en 688 nieuwe besmettingen in Den Haag en omstreken

Dagelijks praten we je bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van dinsdag 20 oktober.

Het aantal besmettingen in Den Haag en omliggende gemeenten is weer opgelopen.

Er overleden in de afgelopen 24 uur in de regio Haaglanden zes mensen aan het virus.

In Den Haag zijn er in de afgelopen 24 uur vier personen overleden. Er zijn 356 mensen positief getest. In Leidschendam-Voorburg is er één persoon overleden, 42 werden er positief getest. In Rijswijk overleed er ook een persoon aan de gevolgen van het virus. Er werden 34 mensen positief getest.

In Delft zijn er sinds maandagochtend 69 mensen positief getest. In Zoetermeer zijn er 57 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. Westland heeft er 65 nieuwe besmettingen bijgekregen in de afgelopen 24 uur.

Stijging positief getest (in afgelopen 24 uur) Den Haag + 356

Rijswijk + 34

Wassenaar + 14

Voorschoten + 13

Leidschendam-Voorburg + 42

Delft + 69

Pijnacker-Nootdorp + 27

Zoetermeer + 57

Westland + 65

Midden-Delfland + 11

Landelijke cijfers

Het RIVM meldt over de afgelopen etmaal 8182 nieuwe coronabesmettingen. Dat is een nieuw dagrecord. De afgelopen week werden er in totaal 55.587 positieve coronatests geregistreerd, de week ervoor waren het er 43.903.

Verder in het coronanieuws

Binnen 15 minuten weten of je corona hebt?

Haagse werknemers die snel willen weten of ze besmet zijn met het coronavirus kunnen vanaf morgen terecht op de eerste sneltestlocatie in Den Haag.

Hotelkamer voor 25 euro per nacht

Een hotelkamer in het centrum van Den Haag voor 25 euro per nacht, inclusief ontbijt? Het kan nu gewoon. Met hoge kortingen en maaltijdarrangementen springen sommige hotels handig in op de sluiting van de horeca.

Haagse corona-overtreders moeten alsnog lappen

Vier Hagenaars die weigerden een ‘1,5 meterboete’ van 390 euro te betalen, stonden vandaag voor het hekje bij de Haagse rechtbank. Een primeur.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.