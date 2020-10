Lees het laatste coronanieuws in een paar minuten bij: 626 nieuwe besmettingen in Den Haag en omstreken

Het aantal besmettingen in Den Haag en omliggende gemeenten is weer opgelopen. In regio Haaglanden kwamen er in de laatste 24 uur 626 nieuwe besmettingen bij. 292 daarvan waren in Den Haag, 70 in Westland en 58 in Zoetermeer. Delft zag het aantal stijgen met 75 nieuwe besmettingsgevallen.