Lees het laatste coronanieuws in een paar minuten bij: 738 nieuwe besmettingen in Den Haag en omstreken

Dagelijks praten we je bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van zaterdag 31 oktober.

In de afgelopen 24 uur kwamen er in Den Haag en omstreken volgens de nieuwe cijfers van het RIVM 738 nieuwe besmettingen bij. In Den Haag kwamen er 376 besmette personen bij in het afgelopen etmaal. In Delft waren dat er 56, in Westland 88 en in Zoetermeer 82. Gisteren ging het om 701 nieuwe gevallen in Den Haag en omstreken.

Stijging positief getest (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 376 Rijswijk + 26 Wassenaar + 12 Voorschoten + 12 Leidschendam-Voorburg + 54 Delft + 56 Pijnacker-Nootdorp + 25 Zoetermeer + 82 Westland + 88 Midden-Delfland + 7

Landelijk

In heel Nederland testten 9.839 mensen positief. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM. Het RIVM meldde gisteren nog een nieuw record van 11.141 coronabesmettingen maar dat kwam deels door meer vertraagde meldingen en extra testen. Er was de afgelopen dagen een technisch probleem met het doorgeven van de positieve testen. Bijna 1.800 van de gemelde gevallen, 16 procent, was ouder dan twee dagen. Ook worden de testen nu sneller verwerkt, waardoor besmettingen eerder in de statistieken komen.

Verder in het coronanieuws

Gemeente Rijswijk: “Ga niet langs de deuren met Halloween”

De gemeente Rijswijk roept mensen via Twitter op om vandaag niet langs te de deuren te gaan, aangezien het Halloween is. ‘We bevinden ons in het hoogste risiconiveau en het aantal besmettingen neemt nog steeds toe. Vier daarom geen Halloween dit jaar op straat', aldus de gemeente.

Ook de wijkagent in de Haagse wijk Benoordenhout waarschuwt mensen via Twitter.

Te druk bij Meijendel en De Horsten, gemeente sluit parkeerplaatsen af

Het is vandaag erg druk bij de recreatiegebieden Meijendel en De Horsten. De gemeente Wassenaar vindt het te druk en heeft daarom besloten de parkeerplaatsen af te sluiten.

Onmisbaar zorgpersoneel zonder testuitslag tóch aan het werk

Zorgpersoneel dat met ziekteverschijnselen toch aan het werk gaat. Ook in de Haagse regio is het inmiddels het geval. Vakbond FNV krijgt er bezorgde telefoontjes over en wil met werkgevers in gesprek.

Bespieden studenten TU Delft veel te zwaar middel? D66 en STIP vinden van wel

Het bespieden van studenten is een veel te zwaar middel in de strijd tegen corona. Dat vinden D66 en STIP, die zich blijven keren tegen het plaatsen van beveiligingscamera’s op de TU Campus. De camera’s zijn bedoeld om te kijken of mensen voldoende afstand houden. De plaatsing voldoet aan de privacyregels, laat burgemeester Van Bijsterveldt weten.

Kappers en sportscholen vrezen volledige lockdown

Het is topdrukte bij kappers en op sportscholen. Nog even snel de schaar erin laten zetten of zoveel mogelijk work-outs doen. Zoetermeerders vrezen een volledige lockdown.

Auke (36) frontsoldaat van de coronacrisis

Auke en zijn collega’s op de ambulance hebben het drukker dan ooit: een nieuwe golf Covid-19-patiënten in combinatie met het gewone leven dat doorgaat vragen extra inzet. Frontsoldaten van de coronacrisis worden ze genoemd. ,,Mensen maken nog steeds hartjes met hun handen als ze ons zien.‘’

