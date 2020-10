Lees het laatste coronanieuws in een paar minuten bij: 818 nieuwe besmettingen in Den Haag en omstreken

Dagelijks praten we je bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van zondag 25 oktober.

In de afgelopen 24 uur kwamen er in Den Haag en omstreken 818 nieuwe besmettingen bij. Vrijdag lag het aantal nieuwe besmettingen op 738, woensdag waren dat er nog 626.

Stijging positief getest (in afgelopen 24 uur) Den Haag + 408 Rijswijk + 50 Wassenaar + 20 Voorschoten + 18 Leidschendam-Voorburg + 37 Delft + 76 Pijnacker-Nootdorp + 37 Zoetermeer + 67 Westland + 92 Midden-Delfland + 13

Verder in het coronanieuws

Minuut stilte bij demonstratie tegen coronawet in Den Haag, honderden betogers aanwezig

Honderden mensen hebben gisteren aan het eind van de middag gedemonstreerd op het Malieveld in Den Haag tegen de tijdelijke coronaspoedwet. De organisatie riep de betogers op onderling afstand te houden. Daar werd door sommige mensen gehoor aan gegeven. Mondkapjes waren niet te zien.

Reina verruilde de zorg voor restaurant met haar lief en slaakt nu noodkreet voor hele horeca

Reina verruilde begin maart de zorg om samen met haar ‘lief’, chef kok Roger, hun droom waar te maken: een visrestaurant in Den Haag. En met succes. Nu zitten ze in een tweede lockdown en slaakt zij een noodkreet. ,,Voor iedereen in de horeca.”

Haagse politiek diep geschokt door compleet vastgelopen coronazorg

De Haagse politiek is diep geschokt door de compleet vastgelopen coronazorg in de stad. Topvrouw Ingrid Wolf van Haaglanden Medisch Centrum (HMC) sloeg gisteren groot alarm. ,,Het gaat hier om mensenlevens”, verzucht raadslid Janice Roopram van Hart voor Den Haag. ,,Dit is een regelrechte nachtmerrie.’’

Hoe de lockdown van Delft een fotografische parel maakte

In één klap zat fotograaf Herman Zonderland in maart zonder opdrachten en inkomen. De Delftse bedrijfsfotograaf maakte van de nood een deugd en trok dagelijks de stad in om de gevolgen van de coronacrisis in beeld te brengen. Het resultaat is een boek waar hij welbewust niets aan wil verdienen. ,,Het is een cadeau aan de stad. En dan vooral voor de zorgmedewerkers.”

