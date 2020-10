Lees het laatste coronanieuws in een paar minuten bij: 837 nieuwe besmettingen

In de afgelopen 24 uur kwamen er in Den Haag en omstreken 837 nieuwe besmettingen bij. Gisteren waren dat 809 nieuwe besmettingen. In Den Haag stierven vier mensen aan het coronavirus, in Zoetermeer overleed één patiënt aan de gevolgen.

Help! Waar kunnen we in grote stad nog naar het toilet tijdens corona?

Er moeten snel toiletten worden geplaatst op plekken waar veel mensen bij elkaar komen, vooral nu je nergens meer terecht kan in café’s en restaurants. Daarvoor pleiten politici en de belangenorganisaties van mensen met buik-, lever- en darmproblemen. In veel steden is al een groot tekort aan openbare toiletten, maar door corona is het vinden van een toilet helemaal een drama.