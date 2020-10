Lees het laatste coronanieuws in een paar minuten bij: 911 nieuwe besmettingen in Den Haag en omstreken

Dagelijks praten we je bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van donderdag 22 oktober.

Het aantal besmettingen in Den Haag en omliggende gemeenten is enorm opgelopen. In de afgelopen 24 uur kwamen er in regio Haaglanden 911 besmettingen bij.



In Den Haag zijn er 446 mensen positief getest, in Westland 87 en in Zoetermeer 80. In Delft kwamen er 106 met corona besmette mensen bij. Twee Hagenaars zijn overleden aan de gevolgen van het virus. Er kwamen in geen enkele gemeenten nieuwe ziekenhuisopnames bij.



Dit is een groot verschil met de cijfers van de afgelopen dagen. Dinsdag waren er 688 nieuwe besmettingen in de regio en gisteren lag dat aantal op 626.



In totaal heeft Den Haag nu meer dan 13.000 positief geteste inwoners.

Stijging positief getest (in afgelopen 24 uur)

Den Haag + 446

Rijswijk + 48

Wassenaar + 19

Voorschoten + 8

Leidschendam-Voorburg + 51

Delft + 106

Pijnacker-Nootdorp + 44

Zoetermeer + 80

Westland + 87

Midden-Delfland + 22

Ook landelijk is er een flinke stijging te zien. In het afgelopen etmaal zijn er 9283 positieve tests geregistreerd, en dat is opnieuw een dagrecord. Voor het eerst komt het cijfer boven de 9000 in 24 uur tijd uit.



In de afgelopen zeven dagen zijn meer dan 58.000 nieuwe besmettingen gemeld. Sinds het begin van de uitbraak zijn meer dan 262.000 mensen in Nederland positief getest.

Verder in het coronanieuws

Dit is waarom je operatie niet doorgaat

Honderden patiënten in Den Haag en omliggende gemeenten krijgen te horen dat hun operatie of behandeling niet doorgaat, omdat er zoveel coronapatiënten zijn. AD Haagsche Courant zet op een rijtje waarom uw knieoperatie, uw baarmoederverwijdering of uw kaakprobleem moet wachten.

‘Soms ben ik wanhoop nabij’

Het klinkt zo redelijk: om de ziekenhuizen in deze ongeremde coronatijden te ontzien, worden niet-noodzakelijke operaties afgeblazen. Maar voor de patiënten in kwestie gaat er achter alle uitstel soms een wereld van ellende schuil. Vijf van hen laten we hier aan het woord: patiënten in Den Haag en net daarbuiten die, als zoveel anderen, reageerden op onze oproep op de website van AD Haagsche Courant om te vertellen over welke zorg u mist. ,,Ik wacht al zo lang. Soms ben ik wanhopig.”

Help de horeca

Arme Michael. Hij heeft geprobeerd zijn zaak weer open te krijgen, maar de rechter zag het niet zitten. Zoals zovele horecazaken die te goeder trouw zijn, blijft de deur van zijn zaak op last van de regering gesloten. Lees de hele column van Sjaak Bral hier.

Dodenherdenking Allerzielen gebeurt dit jaar digitaal

De herdenking van overledenen op zondag 1 november tijdens Allerzielen staat dit jaar in het teken van de gevolgen van de coronapandemie. De herdenking wordt dit jaar live uitgezonden.

