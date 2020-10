Lees het laatste coronanieuws in een paar minuten bij: Aantal nieuwe besmettingen flink lager door storing

Dagelijks praten we je bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van woensdag 28 oktober.

In de afgelopen 24 uur kwamen er in Den Haag en omstreken volgens de nieuwe cijfers van het RIVM 552 nieuwe besmettingen bij. Dat is aanzienlijk lager dan het aantal nieuwe besmettingen dat er gisteren bijkwam, dat waren er namelijk 837.



Dit kan volgens het RIVM komen door een technische storing waar het instituut vandaag mee kampte. De gegevens zijn niet compleet en daarom geeft het cijfer ‘een vertekend beeld’, aldus een woordvoerder. Hoeveel meldingen niet zijn verwerkt, is niet bekend.

Overleden

Vanwege het mankement kwamen de cijfers vandaag twee uur later dan gebruikelijk naar buiten. In Den Haag werden volgens de nieuwe cijfers 286 inwoners positief getest. In Delft 49, in Westland 60 en in Zoetermeer waren er 55 nieuw besmette personen.



In het afgelopen etmaal zijn er vier Hagenaars overleden aan de gevolgen van het virus. In Rijswijk stierven drie personen en in Delft overleed één inwoner.

In verband met de technische storing moet er rekening mee worden gehouden dat de cijfers kunnen afwijken en waarschijnlijk lager zijn dan het daadwerkelijke aantal nieuwe positieve testen.

Stijging positief getest (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 286

Rijswijk + 27

Wassenaar + 2

Voorschoten + 3

Leidschendam-Voorburg + 31

Delft + 49

Pijnacker-Nootdorp + 24

Zoetermeer + 55

Westland + 60

Midden-Delfland + 15

Landelijk

In heel Nederland zijn er het afgelopen etmaal ‘slechts’ 8123 positieve coronatests geregistreerd. Dat is een aanzienlijk lager aantal dan in de drie voorgaande dagen, toen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) iets meer dan 10.000 besmettingen meldde. Het lage cijfer komt dus door een technische storing. Hoeveel meldingen niet zijn verwerkt, is niet bekend. Afgelopen zaterdag was er ook een storing bij de coronagegevens. Toen meldde het RIVM 8660 geregistreerde positieve tests, tegen bijna 10.000 de dag ervoor en meer dan 10.000 de dag erna.

Verder in het coronanieuws

Babyboom na virusgolf

Hagenaars hebben niet bepaald stilgezeten tijdens de eerste lockdown. Er is een geboortegolf op komst, zeggen verloskundigen van de Verloskundige Zorg Haaglanden (VZH). Zij hebben nu al meer zwangere vrouwen begeleid dan normaal in een heel jaar.

Geen brandhaard

Het ‘coronafeestje’ op het Plein vlak voor de nieuwste lockdown van de horeca is geen brandhaard geworden van besmettingen met het virus. GGD Haaglanden antwoordt dat op vragen van deze site.

