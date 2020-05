Lees het laatste coronanieuws in een paar minuten bij

• In de afgelopen 24 uur zijn er in Den Haag twee personen met een coronabesmetting in het ziekenhuis opgenomen. Daarmee komt het totaal aantal ziekenhuisopnames in Den Haag op 316. In Rijswijk is er in de afgelopen 24 uur één persoon met een coronabesmetting in het ziekenhuis opgenomen. In de omliggende gemeentes kwamen er geen ziekenhuisopnames bij. Dat meldt het RIVM vandaag.