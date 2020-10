Lees het laatste coronanieuws in een paar minuten bij

Dagelijks praten we je bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van zaterdag 17 oktober.

Het aantal besmettingen in Den Haag en omliggende gemeenten is weer opgelopen. In de afgelopen 24 uur kwamen er 549 besmettingen bij.

Stijging positief getest (in afgelopen 24 uur) Den Haag + 302 Rijswijk + 36 Wassenaar + 11 Voorschoten + 14 Leidschendam-Voorburg + 29 Delft + 36 Pijnacker-Nootdorp + 20 Zoetermeer + 34 Westland + 52 Midden-Delfland + 15

Wederom een dagrecord

De afgelopen 24 uur zijn in heel Nederland 8141 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zojuist bekendgemaakt. Dit is wederom een dagrecord. Gisteren werden er 7989 positieve tests gemeld.

Verder in het coronanieuws

Boete voor eigenaar Haags café na uit de hand gelopen coronafeestje

Voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden, Jan van Zanen, neemt maatregelen tegen de eigenaar van café Luden op het Plein in Den Haag. Woensdag was daar sprake van geluidsoverlast en werden de coronamaatregelen overtreden. De eigenaar van het café, John Prins, krijgt een boete, zegt de woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen. Over de hoogte van deze boete besluit het OM.

Den Haag drinkt door in tweede lockdown

Den Haag blijft niet nuchter onder de avondklok voor drankverkoop. Het loopt weer storm bij slijterijen, die in de eerste lockdown hun omzet tot wel 50 procent zagen stijgen. Bij de kaasboer een passend wijntje uitzoeken, naar de Sligro of de Makro met het pasje van de praktijk of de vereniging om te profiteren van de korting op ‘najaarswijnen’. Of naar de slijter, bij Kooper in het Zeeheldenkwartier is het vrijdag ‘weer lekker druk’ volgens het personeel.

Bowlingbaan toch open, horeca alsnog dicht

Bowling Westerpark in Zoetermeer is in de herfstvakantie tóch geopend. De bowlingbaan koos er vorige week voor om alleen de horeca open te houden en de bowling te sluiten. Die beslissing is teruggedraaid.

Definitief: dit jaar géén sinterklaasintocht in Zoetermeer

Het was enigszins te verwachten, maar nu is het definitief: er is dit jaar geen sinterklaasintocht in Zoetermeer. De gemeente denkt nog na over een alternatief voor het kinderfeest. Winkeliersvereniging Stadshart wil de vingers er niet aan branden en trekt zich terug.

