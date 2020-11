Lees het laatste coronanieuws in een paar minuten bij: drie personen overleden en 544 nieuwe besmettingen

Dagelijks praten we je bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van donderdag 5 november.

In Den Haag en omstreken werden er de afgelopen 24 uur 544 mensen positief getest op het coronavirus. Dat zijn er weer meer dan gisteren, toen waren het er 453. In Den Haag kwamen er 287 besmette personen bij. In Delft 51, in Westland 63 en in Zoetermeer 54.



Twee Hagenaars en een Delftenaar zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Stijging positief getest (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 287

Rijswijk + 11

Wassenaar + 6

Voorschoten + 5

Leidschendam-Voorburg + 34

Delft + 51

Pijnacker-Nootdorp + 28

Zoetermeer + 54

Westland +63

Midden-Delfland + 5

Landelijk gezien

Het aantal gemelde nieuwe coronabesmettingen is vandaag landelijk gezien tot onder de 7000 gedaald. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend kwamen er in totaal 6996 meldingen binnen van positieve tests. Gisteren kwamen er 7646 nieuwe gevallen bij.

In de afgelopen zeven dagen zijn er in heel Nederland ruim 60.000 positieve tests geregistreerd. Sinds het begin van de uitbraak in februari zijn er meer dan 390.000 Nederlanders positief getest.

Verder in het coronanieuws

Zorghelden krijgen bonus

De bonus van 1000 euro is binnen voor alle 4000 medewerkers van de ziekenhuizen Westeinde, Bronovo en Antoniushove van Haaglanden Medisch Centrum voor hun extra inzet tijdens de coronacrisis.

Twee nieuwe teststraten in Haagse regio

Op het parkeerdek van Aegon aan het Aegonplein in Den Haag kunnen mensen zich vanaf maandag 9 november laten testen op het coronavirus. Dan opent GGD Haaglanden namelijk de achtste testlocatie om inwoners gratis te testen. Ondertussen wordt er hard gewerkt aan een XL-testlocatie in Rijswijk.

Stewardessen als gastvrouw in ziekenhuis

Stewardessen en obers als gastvrouw en gastheer in het Reinier de Graaf ziekenhuis? Het is een serieuze optie, nu de tweede coronagolf over de regio rolt en alle extra handen welkom zijn. ,,De inzet van zij-instromers in de zorg wordt steeds belangrijker”, zegt directeur Carina Hilders.

Museum in plaats van bingo

Bewoners van het verpleeghuis HWW zorg Vrederust-West hebben sinds donderdag het Reizend Miniatuur Museum in hun atrium staan. ,,Hopelijk brengen de kunstwerken afleiding om over andere dingen te praten dan corona of de gebruikelijke ditjes en datjes”, zegt coördinator activiteiten en vrijwilligers Angela van Ulsen.

Geen vuurwerk vanwege corona? ‘Dat wordt een puinhoop’

Het vuurwerkverbod dat dit jaar dreigend boven Den Haag hangt is een lont in een kruitvat, dat toch al op springen staat. Want door corona is iedereen al opgefokt, signaleren vuurwerkhandelaren. ,,Je pakt de mensen hun levensvreugde en traditie af”, zegt handelaar Michel Adam.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.