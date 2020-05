Lees het laatste coronanieuws in een paar minuten bij: één nieuw sterfgeval in Den Haag

Dagelijks praten we u bij over de huidige stand van zaken in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven op straat er uit? Dit is de update van donderdag 28 mei.

• Vooral jonge mensen hebben extra last van stress in deze coronacrisis. Dat blijkt uit onderzoek van de Haagse Hogeschool. ,,Er is angst voor de toekomst en het gevoel dat er niets is om naar uit te kijken.”

• In Wassenaar is er in de afgelopen 24 uur één nieuwe ziekenhuisopname gemeld. Daarmee komt het aantal ziekenhuisopnames van patiënten uit Wassenaar op 9. Het aantal in Den Haag is gelijk gebleven.

Ziekenhuisopnames (tot en met 28 mei) • Den Haag 312

• Rijswijk 34

• Wassenaar 9

• Voorschoten 9

• Leidschendam-Voorburg 20

• Delft 38

• Pijnacker-Nootdorp 23

• Zoetermeer 51

• Westland 57

• Midden-Delfland 4

• In Den Haag werd de afgelopen 24 uur één nieuw sterfgeval gemeld. In de andere omliggende gemeentes bleef het aantal doden gelijk. Het aantal doden in regio Den Haag is hiermee gestegen naar 343.

Overleden patiënten (tot en met 28 mei) • Den Haag 217

• Rijswijk 22

• Wassenaar 12

• Voorschoten 10

• Leidschendam-Voorburg 14

• Delft 12

• Pijnacker-Nootdorp 15

• Zoetermeer 12

• Westland 29

• Midden-Delfland 0