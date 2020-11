Lees het laatste coronanieuws in een paar minuten bij: Eén persoon overleden en 426 nieuwe besmettingen

In Den Haag en omstreken zijn in de afgelopen 24 uur 426 nieuwe besmettingen geregistreerd. Gisteren waren dat er 456. In Den Haag kwamen er 177 besmette personen bij. In Delft 53, in Westland 75 en in Zoetermeer 48.



Een Hagenaar is overleden aan de gevolgen van het coronavirus.