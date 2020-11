Lees het laatste coronanieuws in een paar minuten bij: Vijf personen overleden en 456 nieuwe besmettingen

In Den Haag en omstreken werden er de afgelopen 24 uur 456 mensen positief getest op het coronavirus. Gisteren kwamen er in totaal 373 nieuwe besmettingen bij. In Den Haag zijn er het afgelopen etmaal 174 besmette personen bijgekomen. In Delft 39, in Westland 74 en in Zoetermeer 58.