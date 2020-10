Lees het laatste coronanieuws in een paar minuten bij: Zes personen overleden en 701 nieuwe besmettingen

Dagelijks praten we je bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van vrijdag 30 oktober.

In de afgelopen 24 uur kwamen er in Den Haag en omstreken volgens de nieuwe cijfers van het RIVM 701 nieuwe besmettingen bij. Dat is minder dan gisteren, toen waren dat er namelijk 808. In Den Haag kwamen er 352 besmette personen bij in het afgelopen etmaal. In waren dat er Delft 62, in Westland 75 en in Zoetermeer 84.

Twee Hagenaars, een Rijswijker, een Delftenaar, een Zoetermeerder en een persoon uit Leidschendam-Voorburg, zijn sinds gisteren overleden aan de gevolgen van het virus.

Stijging positief getest (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 352

Rijswijk + 33

Wassenaar + 9

Voorschoten + 13

Leidschendam-Voorburg + 35

Delft + 62

Pijnacker-Nootdorp + 27

Zoetermeer + 84

Westland + 75

Midden-Delfland + 11

Landelijk

In heel Nederland zijn voor het eerst meer dan 11.000 positieve coronatests gemeld in een etmaal tijd. Het RIVM kreeg de afgelopen 24 uur in totaal 11.141 meldingen van positieve tests. Gisteren kwamen er 10.276 nieuwe gevallen bij. Woensdag werden er ‘slechts’ 8123 positieve coronatests geregistreerd.



Dat het aantal nieuwe coronagevallen vandaag snel toenam, komt voor een deel door vertraagde meldingen na de storing van afgelopen woensdag. Die positieve tests zijn afgelopen etmaal alsnog geregistreerd. Bovendien voeren de GGD’en meer testen uit, die ook nog eens sneller dan voorheen worden verwerkt, waardoor meer coronabesmettingen aan het licht komen, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Quote De komende dagen moeten aantonen dat deze trend doorzet Ernst Kuipers

Toch is het algemene beeld ‘hoopvol’. Vandaag bleef namelijk, voor de derde dag op rij, het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen van Nederlandse ziekenhuizen ongeveer gelijk. Dat kan een eerste effect zijn van de maatregelen die de overheid twee weken geleden invoerde, aldus voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). ,,De komende dagen moeten aantonen dat deze trend doorzet.”

Op de intensive cares in Nederland liggen vrijdag 567 coronapatiënten, 14 meer dan gisteren.

Verder in het coronanieuws

Visprijs keldert

De coronacrisis deelt opnieuw zware klappen uit aan de visserijsector. De restaurants rond de Eerste en Tweede Haven in Scheveningen zijn dicht. Omdat de vraag daalt, geldt dat ook voor de prijs van diverse vissoorten. En daar blijft het niet bij. Als gevolg van de nieuwe corona-maatregelen in Marokko is daar de pelcapaciteit beperkt. Het zit er dik in dat 2020 ook voor de garnalensector een slecht jaar is.

‘We laten Adelino niet alleen’

Thuis in Den Haag blijven terwijl hun man en vader op de ic aan de beademing ligt in Zwolle? Geen denken aan. Florbela Caseirito Baltazar Santos en haar twee zoons zijn en blijven in Zwolle zo lang Adelino (57) voor zijn leven vecht. Dankzij een Zwols gezin konden ze van het hotel naar een appartementje verkassen. ,,Iedereen is zo lief voor ons hier.’’

Verveling

De meeste werkende Hagenaars vinden het helemaal niet erg dat ze door corona thuis aan de arbeid moeten. Maar jongeren voelen zich regelmatig in hun vrijheid beknot, en de omgang op straat met de autoriteiten verhardt. Dat baart het Haagse stadsbestuur zorgen. ,,Ook nu het donkerder en kouder wordt, moeten we in contact blijven met elkaar”, zegt burgemeester Jan van Zanen.

Jerusalema Challenge

Chirurgen in hun blauwe operatiekamerpakken, verpleegkundigen in witte jasjes en niet-medisch personeel in hun gewone kleding dansen in het HagaZiekenhuis mee op de wereldwijde challenge van hoop, de Jerusalema Challenge.

Coronafraude

Daags nadat bekend was dat kapperszaken recht hadden op een coronasubsidie besloot een Naaldwijker dat hij voortaan beter was in knippen dan in klussen. Hij veranderde de registratie bij de Kamer van Koophandel. Fraude, vindt de rechter en veroordeelde hem vandaag voor zijn bedrog.

