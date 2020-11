Lees het laatste coronanieuws in een paar minuten bij: Zeven personen overleden en 453 nieuwe besmettingen

Dagelijks praten we je bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van woensdag 3 november.

In Den Haag en omstreken werden er de afgelopen 24 uur 453 mensen positief getest op het coronavirus. Maandag kwamen er nog 572 besmettingen bij, gisteren waren dat er 609.

In Den Haag zijn in de afgelopen 24 uur vier mensen overleden. In Rijswijk overleden er twee personen aan het virus. Eén persoon overleed in de gemeente Westland.

Stijging positief getest (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 229

Rijswijk + 20

Wassenaar + 8

Voorschoten + 7

Leidschendam-Voorburg + 22

Delft + 49

Pijnacker-Nootdorp + 25

Zoetermeer + 29

Westland + 59

Midden-Delfland + 5

Landelijk

De afgelopen 24 uur zijn er in Nederland

Verder in het coronanieuws

Burgemeester Van Zanen reageert op extra maatregelen

Er zitten te veel Hagenaars in de auto en in de tram, zei burgemeester Jan van Zanen gisteren na de persconferentie. Met de groei van de coronabesmettingen in Den Haag liep het aantal verkeersdeelnemers de afgelopen weken wel iets terug, maar niet genoeg. ,,Het zijn er nog veel meer dan in de eerste coronagolf en dat moet beter.”

Drukte in de bieb door sluiting

Het is druk in de Westlandse bibliotheken. Alle vestigingen moeten na vanavond 22.00 uur voor twee weken dicht, als onderdeel van de verzwarende coronamaatregelen. ‘Veel mensen komen nog wat extra boeken of speelgoed halen’.

Ook in Zoetermeer is er een run op boeken.

