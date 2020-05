Lees het laatste coronanieuws in een paar minuten bij

Meerdere keren per dag praten we u bij over de huidige stand van zaken in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven op straat er uit? Dit is de update van maandag 18 mei.

• Het aantal coronapatiënten dat in Den Haag in het ziekenhuis is opgenomen, is sinds zaterdag gelijk. Er zijn 297 patiënten opgenomen (geweest). Dat meldt het RIVM in haar dagelijkse update. In totaal gaat het nu in Den Haag en omstreken om 539 coronapatiënten die in het ziekenhuis opgenomen (geweest) zijn.

18 mei Den Haag 297

Rijswijk 33

Wassenaar 8

Voorschoten 9

Leidschendam-Voorburg 20

Delft 38

Pijnacker-Nootdorp 23

Zoetermeer 49

Westland 58

Midden-Delfland 4

• In Den Haag zijn er de afgelopen 24 uur geen overleden corona-patiënten gemeld, er zijn nu 198 personen overleden sinds de crisis. In Delft zijn er nu in totaal 12 mensen overleden. In Zoetermeer zijn er ook 12 personen in totaal overleden. In Westland 27 personen. De cijfers zijn niet helemaal actueel, omdat overlijdens en opnames soms pas na een paar dagen worden doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

18 mei Den Haag 198

Rijswijk 21

Wassenaar 12

Voorschoten 10

Leidschendam-Voorburg 14

Delft 12

Pijnacker-Nootdorp 15

Zoetermeer 12

Westland 27

Midden-Delfland 0

Testlocatie

• GGD Haaglanden gaat vanaf vandaag de test op het coronavirus beschikbaar stellen voor meer doelgroepen. Mantelzorgers, medewerkers in het openbaar vervoer, politie en in de dagbesteding, opvang en jeugdhulp kunnen bij klachten langskomen bij de testlocatie in Pijnacker-Nootdorp.