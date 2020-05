Lees het laatste coronanieuws in een paar minuten bij

• Er zijn in Den Haag nu in totaal 179 mensen overleden. Dat aantal is gelijk aan gisteren. In de gemeente Midden-Delfland is nog niemand overleden aan het virus. Het RIVM blijft benadrukken dat de dagelijkse meldingen bestaan uit registraties verspreid over meerdere dagen. Niet alle opnames en/of overlijdens worden direct gemeld. Vooral in het weekend laten de cijfers een afwijking zien, die doorgaans op maandag of dinsdag wordt gecorrigeerd.