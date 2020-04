Lees het laatste coronanieuws in een paar minuten bij

• Het aantal coronapatiënten in Den Haag en omstreken dat in het ziekenhuis is opgenomen is gestegen naar 392. Den Haag is koploper, daar liggen nu precies 212 coronapatiënten in het ziekenhuis. Dat betekent dat er sinds gisteren 5 patiënten bij zijn gekomen. Daar staat Midden-Delfland tegenover, met vier opgenomen patiënten.