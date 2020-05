Lees het laatste coronanieuws in een paar minuten bij

• Reddingsbrigade Nederland hoopt dat er snel duidelijkheid komt hoe we het strand in Nederland gaan openstellen en hoe de reddingswerkers in de coronacrisis hun taken moeten vormgeven. De reddingsbrigade is normaal gesproken vanaf 1 mei aanwezig op de stranden en bij de recreatieplassen. Door de maatregelen van de overheid is er geen recreatie tot 1 juni en zal er dus ook geen preventief toezicht zijn. De reddingsbrigades komen nu alleen in actie bij noodoproepen.