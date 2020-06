Lees het laatste coronanieuws in een paar minuten bij

De meisjes van plezier masseren nu alleen nog in Maison Monty: ‘Klaarkomen kan ook in auto onderweg naar huis’

14:11 Wat nu als je de deuren van jouw bordeel tot 1 september vanwege het coronavirus dicht moeten blijven? Dan word je toch gewoon een massagesalon, redeneerden Peter van Beckum en Wesley Groot. Sinds vorige week is Maison Monty in Rijswijk daarom weer open. Al is niet iedereen er even blij mee.