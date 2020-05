Lees het laatste coronanieuws in een paar minuten bij

• Het aantal coronapatiënten dat in Den Haag in het ziekenhuis is opgenomen, is sinds zondag gelijk aan het aantal van zaterdag. Dat meldt het RIVM in haar dagelijkse update. Verder kwamen er in de omliggende gemeenten slechts één geval bij. In totaal gaat het nu in Den Haag en omstreken om 538 coronapatiënten die in het ziekenhuis opgenomen (geweest) zijn.