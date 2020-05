Lees het laatste coronanieuws in een paar minuten bij

Dagelijks praten we u bij over de huidige stand van zaken in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven op straat er uit? Dit is de update van vrijdag 29 mei.

In de afgelopen 24 uur is er in Den Haag één persoon met een coronabesmetting in het ziekenhuis opgenomen. Daarmee komt het totaal aantal ziekenhuisopnames in Den Haag op 313. In de omliggende gemeentes kwamen er geen ziekenhuisopnames bij. Dat meldt de RIVM vandaag.

Ziekenhuisopnames (tot en met 29 mei) • Den Haag 313

• Rijswijk 34

• Wassenaar 9

• Voorschoten 9

• Leidschendam-Voorburg 20

• Delft 38

• Pijnacker-Nootdorp 23

• Zoetermeer 51

• Westland 57

• Midden-Delfland 4

In Den Haag werden de afgelopen 24 uur geen nieuwe sterfgevallen gemeld. In Pijnacker-Nootdorp is sinds gisteren één persoon overleden aan het virus. In de andere omliggende gemeentes bleef het aantal doden gelijk. Het aantal doden in Den Haag en omstreken is hiermee gestegen naar 344.

Overleden patiënten (tot en met 29 mei) • Den Haag 217

• Rijswijk 22

• Wassenaar 12

• Voorschoten 10

• Leidschendam-Voorburg 14

• Delft 12

• Pijnacker-Nootdorp 16

• Zoetermeer 12

• Westland 29

• Midden-Delfland 0

Financiële hulp

• Bijna 15.000 zzp’ers hebben inmiddels bij de gemeente aangeklopt voor financiële hulp. Ze zitten door de coronamaatregelen zonder werk, of verdienen nu veel minder. Zevenhonderd aanvragen werden afgewezen. Ook de bijstandsaanvragen zijn sterk gestegen.

• Vanaf 1 juli mag het weer: congressen organiseren. En Den Haag heeft de primeur. Meteen op dag één ontmoeten in de Fokker Terminal op initiatief van vier Haagse bedrijven vertegenwoordigers van de zogenoemde eventbranche elkaar. ,,Bij het zaken doen is het superbelangrijk om elkaar in persoon te ontmoeten, weet initiator Leontine Smith (50) van het naar haar vernoemde communicatiebureau.

Dieren

• De dieren van de stadsboerderijen in Zoetermeer zijn weer te bezoeken. Vanaf dinsdag gaan de stadsboerderijen weer open.

• Voorzichtig gaat Delft juichend uit de lockdown: Meer kramen op de markt, de buitenschoolse opvang en wijk- en buurtcentra weer open en uitbreiding van het aantal testlocaties voor inwoners met gezondheidsklachten. Het zijn enkele van de maatregelen waarmee Delft vanaf 1 juni de lockdown achter zich wil laten.

Westlandse mondkapjes

• Als we dan toch vanaf 1 juni een mondkapje moeten dragen in het ov, dan maar een met de groen-witte strepen van het Westland. Het ding vindt gretig aftrek. Maar, wat betekent die Westlandse vlag eigenlijk?

Volledig scherm Westlandse mondkapjes in de maak. © Thierry Schut