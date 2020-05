Lees het laatste coronanieuws in een paar minuten bij

♦ Reddingsbrigade Nederland roept strandgasten op om zich bewust te zijn van de risico's van het zwemmen in open water. Door de coronacrisis is er niet overal toezicht en zijn minder reddingsbrigades actief. Op plekken waar wel toezicht is, gelden voor de reddingsbrigade restricties en aangepaste werkwijzes vanwege het virus.

♦ De horeca in Den Haag mag vanaf 1 juni in beperkte vorm weer open. Terrassen krijgen de ruimte om weer bezoek te ontvangen. Maar naast de horeca zijn meer attracties en toeristische trekpleister al wekenlang gesloten én bezig om hun ruimte zo in te richten dat er voldaan wordt aan de coronamaatregelen. Een aantal zijn inmiddels in aangepaste vorm weer opengegaan. Zie hier een overzicht !

♦ Alhoewel de zomer nog voor de deur staat, wordt nu al nagedacht over de invulling van de Haagse sinterklaasintocht. Door de coronacrisis zit een groots feest er dit jaar niet in. ,,Misschien is het in november wel weer gesneden koek, maar voor nu zijn we alvast plannen aan het maken over hoe we toch de magie van Sinterklaas kunnen behouden in deze tijd. Een leuke alternatieve oplossing, die ook veilig is”, aldus organisator Peter Boelhouwer.