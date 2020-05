Lees het laatste coronanieuws in een paar minuten bij

Meerdere keren per dag praten we u bij over de huidige stand van zaken in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe gaat het met het aantal besmettingen? Hoe staat het op straat? Dit is de update van woensdag 6 mei om 14.10 uur.

• Het aantal coronapatiënten dat is gestorven aan het virus is sinds gisteren met in Den Haag met 6 toegenomen. In Voorschoten kwam er één sterfgeval bij. In de andere omliggende gemeentes steeg het aantal niet.

Bekijk de aantallen in onderstaande grafiek

Er kwamen in Den Haag en omgeving twee patiënten in het ziekenhuis bij: In Den Haag en in Voorschoten. Bekijk de aantallen in onderstaande grafiek.

• Zin in een ijsje? Van premier Mark Rutte mag je deze halen bij Bakplaats op de Grote Markt. De premier kwam daar een ijsje halen.

• De opluchting is groot bij start-ups en innovatieve bedrijven in Den Haag en omgeving. Ze hebben namelijk te horen gekregen dat hun ondernemingen steun krijgen van het kabinet om deze moeilijke periode te overbruggen. Thijs de Vries, directeur van Warp VR, dat virtual reality-trainingen biedt aan bedrijven, is blij. ,,Hiermee wordt de onzekerheid weggenomen.’’

• HMC Westeinde ontving gistermiddag hoog bezoek. Luitenant-admiraal Rob Bauer, de commandant der strijdkrachten, was naar het ziekenhuis gekomen met een doos gebak als onderdeel van 75 jaar Bevrijdingsdag. Om zijn dank uit te spreken naar het zorgpersoneel had Bauer het HMC uitgekozen.