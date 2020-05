Lees het laatste coronanieuws in een paar minuten bij

• De horeca in Den Haag krijgt al veel reserveringen binnen van bezoekers die graag vanaf tweede pinksterdag komen borrelen op het terras of binnen. ,,Het gaat heel hard’’, zegt Maarten Hinloopen, eigenaar van een reeks café-restaurants aan de Grote Markt. ,,Bedrijfsborrels, vriendengroepjes, mensen die graag hun uitgestelde verjaardag willen gaan vieren: het lijkt erop dat de mensen - net als wijzelf – haast niet meer kunnen wachten tot ze eindelijke weer naar het restaurant of café kunnen.” Lees het verhaal hier!

• Alle 26 Veilig Thuis-organisaties in Nederland hebben vanaf maandag de mogelijkheid om met hen te chatten. Het advies- en meldpunt van huiselijk geweld en kindermishandeling maakt zich in deze tijd van coronamaatregelen zorgen over slachtoffers van huiselijk of seksueel geweld of kindermishandeling die niet zelf in staat zijn om te bellen. Daarom is er op verschillende locaties in het land begonnen met de verbetering van de bereikbaarheid online.