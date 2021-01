Lees hier het laatste coronanieuws: 198 nieuwe besmettingen

Transvaal en Schilders­wijk overspoeld door invaliden­par­keer­plaat­sen: ‘Gewoon asociaal, die mensen kunnen nog alles!’

29 januari Het is een grote bron van ergernis in veel straten in de Schilderswijk en Transvaal: het enorme aantal invalidenparkeerplaatsen. Nergens anders in Den Haag zijn het er zoveel als in deze twee wijken. Bewoners kunnen hierdoor steeds moeilijker hun auto kwijt. Op straat wordt veelvuldig gesproken over fraude. De gemeente Den Haag kijkt nu of de criteria moeten worden aangepast.