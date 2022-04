Lees hier waar baasjes het meeste kwijt zijn aan hondenbelasting

Hoewel er in veel delen van het land geen cent hondenbelasting meer wordt gevraagd, betalen Hagenaars bijna 129 euro per jaar voor het bezit van een hond. Daarmee prijkt de stad boven aan het lijstje.

Hondenbelasting, minder dan de helft van de Nederlandse gemeenten doet er nog aan. Zo is het in het noorden van het land de normaalste zaak van de wereld om geen belasting voor je viervoeter te betalen. Toch zijn er nog genoeg gemeenten die wel geld willen zien voor de poepende beesten. Zo zijn Haagse hondenbezitters het meeste kwijt voor het bezit van een hond. Zij moeten dit jaar 128,76 euro betalen. Vorig jaar was dat nog 125,76. Dat is een stijging van 2,4 procent.

In Leidschendam-Voorburg kost het iets minder, maar moeten baasjes alsnog flink betalen: 97,56. Vorig jaar was het 94,92. De prijs is dus met 2,8 procent gestegen.

Ook in Wassenaar betalen baasjes voor het bezitten van een hond. Daar betaal je dit jaar 89,28 euro. In 2021 was het 88,08. Dat is een kleine stijging van 1,4 procent.

Het hebben van een hond is qua belasting in Zoetermeer iets goedkoper. Daar betalen hondenbezitters 67,66 euro voor hun hond. Vorig jaar was het 65,69 euro, een stijging van 3 procent.

Daling

In de gemeenten waar hondenbelasting wordt gevraagd is het dus overal gestegen. Met één uitzondering. In Pijnacker-Nootdorp hoeven de baasjes dit jaar namelijk juist minder diep in de buidel te tasten. Daar betalen ze nu 42,12 euro. In 2021 was dat nog 67,08 euro. Een flinke daling van maar liefst 37,2 procent.

In Westland, Delft, Midden-Delfland en Rijswijk hoeft er geen hondenbelasting worden betaald. Dat was in 2021 ook zo.

Het geld dat de gemeente binnenkrijgt voor de hondenbelasting behoort tot de algemene middelen van de gemeente. Het hoeft dus niet te worden gebruikt voor hondenvoorzieningen (uitlaatvelden, gratis hondenpoepzakjes en prullenbakken), al kiezen sommige gemeenten hier wel voor.

