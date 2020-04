LEES TERUG | 212 coronapatiënten in Haagse ziekenhuizen

Politie nog altijd op zoek naar getuigen schietpar­tij Zonneoord

21:27 De politie is nog altijd op zoek naar getuigen van de schietpartij op 5 april bij het Zonneoord in Den Haag. Vlak na de schietpartij werden twee verdachten door agenten met getrokken pistolen aangehouden, maar het paar had er niets mee te maken.