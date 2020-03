Lees terug | Bij alle Haagse markten alleen nog verkoop van levensmiddelen toegestaan

Fototen­toon­stel­ling van alledaags leven in Den Haag tijdens de oorlogsja­ren staat nu online

17:05 Het Haags Gemeentearchief heeft zijn nieuwe tentoonstelling Het dagelijks leven tijdens WO II in Den Haag online gezet. Via de eigen website haagsgemeentearchief.nl en verschillende social media kanalen is de tentoonstelling, die eigenlijk maandag zou worden geopend, vanuit de huiskamer te bekijken.