LEES TERUG | Elf demonstranten aangehouden, Den Haag leeg en stil tijdens Prinsjesdag

Kunste­naars staan centraal in documentai­re: ‘Wij zijn geen haar beter dan het coronavi­rus’

13 september Filmmaker en schrijver Maarten de Kroon pakte zijn fiets en trok langs Haagse kunstenaars, dansers en musici om te kijken hoe zij zich door de coronatijd slaan. Zijn documentaire Out of Focus is zaterdag voor het eerst te zien tijdens het Roots Film Festival in Filmhuis Den Haag.