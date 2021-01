LEES TERUG | HTM blijft rijden voor vitale beroepen en burgemeester van Den Haag is geen fan van avondklok

Duizend mensen reageren op dit rijtjes­huis in Ooij

19 januari Duizend huishoudens willen hier wonen, in deze tussenwoning aan de Dr. Kochlaan in Ooij, bij Nijmegen. Het betreft een sociale huurwoning van woningcorporatie Oosterpoort met drie slaapkamers en een kale huur van 633 euro per maand.