LEES TERUG: Nog even genieten: mensen gaan weer massaal het ijs op, veel breuken en hersenletsel

Melissa (23) krijgt eerste prik met vaccin AstraZene­ca

12 februari Het nieuwe coronavaccin van AstraZeneca is vandaag voor het eerst in Nederland toegediend. Het werd gegeven aan de 23-jarige Melissa, die in een kleinschalige woongroep werkt. De inenting gebeurde op de vaccinatielocatie van de GGD Haaglanden bij het stadion van voetbalclub ADO Den Haag.