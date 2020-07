Lees terug | Vaarwel Johan Remkes en welkom burgemeester Jan van Zanen

Vaarwel Johan Remkes en hallo burgemeester Jan van Zanen. We hebben vanavond afscheid genomen van waarnemend burgemeester Remkes en Van Zanen welkom geheten als nieuwe burgervader van Den Haag.

Jan van Zanen (VVD), voormalig burgemeester van Utrecht, heeft vanavond het stokje overgenomen van Johan Remkes. Zijn voorganger laat weten ‘zeer ingenomen te zijn met deze keuze’. ,,Hij is een zeer ervaren bestuurder en een echte burgemeester. Deze stad is bij hem in goede handen”, aldus Johan Remkes.

De komst van Van Zanen valt samen met het vertrek van Johan Remkes, die afgelopen maanden zorg heeft gedragen voor Den Haag. Hij kwam in beeld nadat VVD-burgemeester Pauline Krikke op 6 oktober 2019 opstapte. Haar vertrek was een direct gevolg van de bijna-ramp met het Scheveningse vreugdevuur in de jaarwisseling van 2018-2019.

Tot ziens Johan!

De 69-jarige Remkes heeft in Den Haag alles behalve achterover kunnen leunen. Zo stond hij onder meer aan het roer toen de rellen in Duindorp uitbraken eind 2019, haalde hij een bezem door de Haagse gemeenteraad door ze op het matje te roepen en ‘dwong’ ze constructiever samen te werken en hij handhaafde stevig tijdens rellen en demonstraties.

Bij zijn afscheid is hij dan ook benoemd tot ereburger van de stad. Hij kreeg van locoburgemeester Boudewijn Revis de Gouden Erepenning. Remkes reageerde met de woorden: ,,Ik ben redelijk van mijn stuk”. Bij zijn afscheidsspeech keek de VVD’er terug op zijn periode in Den Haag en haalde hij onder andere het surfdrama in Scheveningen aan, waarbij vijf mannen om het leven kwamen.

Na zijn vertrek gaat Remkes nog niet met de benen omhoog, ook al is hij de pensioenleeftijd al gepasseerd. Zoals hij zelf al eerder tegen deze site zei: ,,Remkes gaat niet achter de geraniums zitten.” Hij wordt voorzitter van de Raad van Toezicht van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Maar er is nog wel tijd voor wat ontspanning. Hij begint op 1 september pas met zijn nieuwe functie.

Volledig scherm Waarnemend burgemeester Johan Remkes krijgt een erepenning cadeau tijdens zijn afscheid tijdens een buitengewone raadsvergadering in het stadhuis. © ANP

Welkom Jan!

In ruim zes jaar als burgemeester van Utrecht maakte Jan van Zanen (58) alles mee. En (bijna) alles wat hij deed, ging hem goed af. Dat hij de stad waar hij thuiskwam nu verruilt voor Den Haag is daarom minder verrassend dan het lijkt.

Quote De net in Utrecht herkozen burgemees­ter maakte grote indruk op heel Nederland na de tramaan­slag in die stad Axel Veldhuijzen, chef AD Haagsche Courant

,,Denk je aan een burgemeester die duidelijk en vriendelijk is, die zowel bij presidenten als bij 100-jarigen geloofwaardig overkomt, dan kom je al snel uit bij een Jan van Zanen”, schreef Axel Veldhuijzen, chef AD Haagsche Courant, nadat bekend werd gemaakt wie de nieuwe burgervader van de hofstad zou worden. ,,De net in Utrecht herkozen burgemeester maakte grote indruk op heel Nederland na de tramaanslag in die stad. Hij aarzelde niet om de hele stad af te sluiten om de dader te vinden, maar verwoordde het verdriet van de stad ook op een manier waarop alle Utrechters zich herkenden.”

Volledig scherm Jan van Zanen wordt tijdens een buitengewone raadsvergadering in het stadhuis beëdigd als burgemeester van Den Haag © ANP

