Lees terug | Verzekering maakt leed slachtoffers Volvo Ocean Race erger: ‘Geef mij kans om wat van leven te maken’

Het leven van de twee passagiers die gewond raakten bij het bootongeluk in Scheveningen tijdens de Volvo Ocean Race in 2018 lag in puin. Het werd nog erger toen de verzekeringen van de schippers er zich mee gingen bemoeien.

Arjan runde een adviesbureau. Liep marathons en triatlons en was in training voor een lange wandelvakantie. Gelukkig getrouwd. Woonde in een gezellig levendig buurtje. Nu zou hij als dagbesteding een moestuintje willen. Kan hij fietsend niet tegelijkertijd een bord lezen en afslaan. Is hij beter af in een buurt zonder kinderstemmen en is voor een groot deel afhankelijk van de zorg van zijn vrouw.

Het is het leven geworden van een van de twee passagiers die gewond raakte bij de aanvaring tussen twee snelle motorboten in de Scheveningse haven in de zomer van 2018 tijdens een van de evenementen die rond de Volvo Ocean Race georganiseerd werden. De rechtszaak tegen beide schippers - volgens het OM zijn ze allebei schuldig doordat ze te hard voeren en niet uitkeken - begon donderdag en gaat vrijdag weer verder.

Schedelbasisfractuur

Een 56-jarige man, Arjen, overleefde de aanvaring tussen de RIB, met zeven passagiers, en een Axopar (twee passagiers) niet. Een maand lang kreeg zijn vrouw te horen dat ze er rekening mee moest houden dat hij zou sterven. De schedelbasisfractuur die hij opliep was ernstig. Hij kreeg hersenbloedingen, zijn schedel moest gelicht worden, zijn hersenvlies raakte ontstoken. Zijn bekken was stuk en er waren zoveel ribben gebroken dat als ze hem op dat moment hadden moeten reanimeren, het onmogelijk zou zijn geweest. Naderhand kreeg hij nog twee keer een ernstige epileptische aanval, wat zijn hersenschade nog groter maakte.

In de rechtbank vertelde deze Arjan donderdag via een vertrouweling dat de ellende nog groter werd toen uitkwam dat de verzekeringen van de schippers alles in het werk stellen om zo min mogelijk te hoeven uitkeren. Een verzekering beroept zich op een regeling in het maritiem recht waardoor ook niet alle schade betaald hoeft te worden. Arjan zit inmiddels diep in de schulden en smeekte de rechtbank met een uitspraak te komen. Zij kan met een vonnis betaling afdwingen. ,,Laat mij niet ook nog het slachtoffer worden van verzekeringsmaatschappijen. Geef mij alsjeblieft nog een kans wat van mijn leven te maken.”

Ook de andere gewonde passagier (klaplong, gebroken ribben, dagelijks hoofdpijn) klaagt over de harde houding van de verzekeringen. Deze man kreeg dinsdag nog een brief waarin zijn eis tot schadevergoeding van 4000 euro in twijfel wordt getrokken. ,,Ik heb geen trauma van het ongeluk, wel van de nasleep”, aldus dit slachtoffer.

Tot onmacht ook van de advocaat die Arjan bijstaat. ,,Want een ding is duidelijk, Arjan was gewoon een passagier op een van de boten. Hij kan er in elk geval niks aan doen.”

De schippers zaten donderdag ontdaan in het verdachtenbankje. ,,Geeft u alstublieft duidelijkheid”, vroeg ook schipper Stanislav G. aan de rechter. De andere schipper, de 66-jarige Jan de J., bood eerder al aan om zelf voorschotten te gaan geven. ,,Maar zo werkt het niet in verzekeringsland”, aldus zijn advocaat Frank van Ardenne.

Vrijdag

Vrijdag gaat de rechtszaak weer verder en komt de aanklager met een strafeis. Advocaat Ruth Jager van Stanislav G. zal daar tegen in brengen dat G. niets aan het ongeluk kon doen. De RIB werd van achteren door de Axopar overvaren, toen G. naar rechts zwenkte en voer zo hard dat een ongeluk niet kon worden voorkomen. Andersom zal Van Ardenne zeggen dat het G. was die zo’n onverwachte wending maakte dat een ongeluk niet te voorkomen viel. Hij huurde hiervoor een bureau in, die aantoont dat het schip midscheeps is geraakt, en dus al overdwars lag. Uit het politieonderzoek komt naar voren dat de wending nog maar net leek te zijn ingezet.

Lees hieronder de tweets van Jorina terug. De rechtszaak gaat vrijdag verder.