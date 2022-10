Leeuwenbotten gevonden op het Buitenhof

Vooral voor zijn the­ma-avon­den kan Payoumy (53) extra handjes goed gebruiken

Hij is eigenlijk altijd wel op zoek naar personeel voor de Hollandaise aan de Thorbeckelaan in Den Haag. Zeker nu in deze tijd van de krappe arbeidsmarkt is dat knap lastig. Dus als Payoumy Mohamed (53) iemand op het terras of binnen in zijn café-restaurant ziet die wellicht geschikt is, spreekt hij diegene aan. Met soms succes.

3 oktober