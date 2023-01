Leg je telescoop maar alvast klaar voor de wintertelling van ooievaars

Ligt je telescoop al klaar? Het is namelijk weer bijna tijd voor de wintertelling van ooievaars in Den Haag en omliggende gemeenten. Iedereen wordt opgeroepen om mee te tellen.

De wintertelling van ooievaars is op 14 en 15 januari. STORK roept iedereen op om mee te doen. ‘Help mee, want we zijn afhankelijk van vogelaars en spotters, die de meldingen doorgeven.’ Deelnemers moeten bij het tellen de plaats, het aantal en de ringnummers doorgeven. ‘Door met een telescoop de ringen af te lezen weten we dat er niet alleen oude ooievaars achterblijven, maar juist ooievaars van alle leeftijden.’

Het doorgeven van de gespotte vogels kan op verschillende manieren: via waarneming.nl, via een e-mail met telgegevens naar wintertelling2023@ooievaars.eu of via de telefoon 06 - 06 20 97 81 85.

Bouwsels

In 2022 werden er in Nederland 986 ooievaars geteld door 836 melders. De onmiskenbare grote zwart-witte vogel met rode snavel en poten nestelt zich graag op op menselijke bouwsels.



Midden jaren 70 was de vogel zo goed als verdwenen uit ons land. Dankzij een speciaal reddingsprogramma met ooievaarstations is voorkomen dat dieren in Nederland uitstierven als broedvogel en intussen staan ze niet meer op de Rode Lijst.

