Legaliseren van wiet is sowieso de beste optie

Het zit de Weimarstraat niet mee. Met name in het achterste deel van de straat is het kwakkelen. Te veel foute horeca, te veel overlast. De wijk heeft last van dealers op scooters, agressie, herrie en een permanente wietwalm. Daarin staat de Weimarstraat niet alleen. Gedeelde smart is halve smart: ook in de Witte de Wittstraat in de Zeeheldenbuurt zit bijvoorbeeld een coffeeshop die dagelijks voor veel ellende zorgt. Geluidsoverlast, intimidatie van buurtbewoners, dubbel parkeren, afval op straat: het zijn taferelen die we dus elders in de stad ook zien.