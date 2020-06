Lege verpleeghuizen kunnen ruimte bieden aan daklozen en herstellende ziekenhuispatiënten

HWW is met 2200 werknemers een van de grootste aanbieders van ouderenzorg in de regio. Het is de eerste grote instelling voor langdurige zorg in het land die moet reorganiseren in de coronacrisis. Thiadens presenteerde zijn oplossingen deze week aan het personeel. ,,Het werd overwegend positief ontvangen, iedereen wist dat er wat moet gebeuren. Ik zie goede mogelijkheden om door deze lastige periode heen te komen en financieel weer op orde te raken. De sfeer in de huizen is goed, HWW is het waard om er voor te gaan.”