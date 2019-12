Legofans strijden massaal voor die ene droombaan

Fout gegokt: brandstich­ter op de vlucht lift mee met agent in burger

12:28 Vette pech voor de man die gisteren een brommer in brand stak en daarna op de vlucht sloeg. Hij dacht slim te zijn door mee te liften met een rijdende auto. Wat hij echter niet wist, was dat die wagen nu net van een agent in burger was.