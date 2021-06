Legoland gaat eindelijk open op Scheveningen; dit kunnen we verwachten

Column Er waren tijden dat je meer moest doen om een standbeeld te krijgen

9 juni Beeldende kunst is op zijn of haar mooist als het in de vrije ruimte kan worden geconsumeerd. Dat om mekaar heen draaien in zo’n museum is ook zowat. Zeker in deze tijd. Nee, dan buitenkunst! Heerlijk. Pak de fiets – maar pak eerst je surfplank en surf naar de website van ‘Buitenkunst’ die net is geopend. Bkdh.nl. Daar tref je genoeg beelden om vervolgens een week lang rond te peddelen om ze te bewonderen.