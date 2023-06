Leiders FDF overleggen maandagavond over protest in Den Haag

De Kwestie Schevenin­gen behoeden voor massaver­maak? ‘Laat dit niet gebeuren! Houd stand!’

Moet de overheid blijven investeren in het behoud van de visserscultuur in Scheveningen, of is het prima dat de focus nu vooral ligt op strandtenten, casino’s en een megabioscoop? We vroegen onze lezers of het een probleem is dat grootschalig entertainment voor het grote publiek steeds belangrijker wordt in het oude vissersdorp Scheveningen? ,,Wij zijn Schollekoppen en niet te stoppen.”