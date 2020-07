Leiding mogelijk dóór Transvaal in plaats van eromheen

De Haagse wethouder Van Tongeren heeft gevraagd of de buizen van het omstreden warmteproject Leiding door het Midden dwars door Transvaal kunnen worden aangelegd, in plaats van om de wijk heen. Dat scheelt heel wat bomenkap.

De warmteleiding van de Botlek naar de hofstad is essentieel voor grootschalige stadsverwarming. Die is nodig om in 2030 'klimaatneutraal' te zijn, een doel dat het college zichzelf heeft opgelegd.

De provincie onderzoekt op aandringen van het stadsbestuur of de leiding, buizen van 80 centimeter dik waardoor kokend heet water wordt getransporteerd, via de Schalk Burgerstraat van de Soestdijksekade naar de Energiecentrale kan worden aangelegd.

Elf meter

Ingenieurs wezen deze route eerder af. Voor de aanleg moet een tracé van elf meter breed worden uitgegraven. Dat is breder dan de rijbanen van de woonstraat die de wijk Transvaal diagonaal doorsnijdt. Daarom kozen zij voor een route óm de wijk heen, via de De la Reyweg. Die heeft brede groenstroken, maar de bomen daar zouden moeten worden gekapt voor de aanleg van de leiding, waarna er geen nieuwe kunnen worden teruggeplant.

Saillant is dat Van Tongerens eigen GroenLinks én de Partij voor de Dieren, die de bomenkap eerder bekritiseerde, niets wisten over het verzoek om de leiding te verleggen naar de goeddeels boomvrije Schalk Burgerstraat tussen de Hoefkade en de Kempstraat. Daar is de wethouder al niet zo geliefd. In Transvaal wordt al maandenlang geprotesteerd tegen de problemen met de afvalinzameling, waar zij ook verantwoordelijk voor is.

Quote Alleen op papier is dat CO2-neu­traal Barker

Voot fractievoorzitter Robert Barker van de Partij voor de Dieren ligt het probleem elders. ,,Het échte probleem is dat warmte wordt opgewekt in de petrochemische industrie. Alleen op papier is dat CO2-neutraal."