Leidschendam installeert 500 sensoren om beschikbare parkeerplekken bij te houden

Een parkeerplaats vinden in Leidschendam centrum is nu een stuk makkelijker. De stad gebruikt als eerste in Nederland de app ‘Parkeren LV’, waarmee beschikbare plaatsen in kaart worden gebracht.

De app weet hoeveel plekken nog vrij zijn dankzij sensoren. In totaal zijn er in Damcentrum ongeveer 500 parkeersensoren aangebracht in de stenen van de bestaande parkeerplaatsen. Die registreren of een parkeerplek bezet is door een auto of niet.

Volgens de gemeente is de privacy van automobilisten gewaarborgd, er kunnen geen gegevens worden geregistreerd over het type auto, kenteken of de bestuurder. De sensoren bevinden zich in het Damcentrum op diverse plekken, zowel bij elektrische laadpalen, plaatsen voor gehandicapten en reguliere parkeerplaatsen.

Zoekverkeer

Volgens wethouder Jeffrey Keus is de app vooral bedoeld voor mensen die van elders naar het centrum van Leidschendam komen. ‘Parkeren in Damcentrum is een uitdaging en we hebben hier samen met de bewoners de afgelopen jaren oplossingen voor gezocht. Zoeken naar een plek wordt met de app drastisch verminderd, dit komt de verkeersveiligheid en leefbaarheid in het centrum ten goede.’

