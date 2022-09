Leidschendam stampt opvangplek uit de grond met meubels uit kringloop en keukenspullen uit school

Asielzoe­kers in juli van Ter Apel naar Den Haag en Leidschen­dam

Als de regio Haaglanden aan de beurt is om asielzoekers over te nemen uit Ter Apel, worden die opgevangen in Den Haag en in Leidschendam. Daar kunnen ze kort worden opgevangen wanneer het aanmeldpunt in Ter Apel geen plek voor ze heeft. Haaglanden moet tussen 29 juni en 12 juli 150 plekken beschikbaar hebben.

15 juni