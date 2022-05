Leidschendam-Voorburg behoort tot duurste gemeenten als het om begraven gaat

Gemiddeld betalen we in Nederland 31112 euro (in 2021 was dat 3036 euro) voor een eenpersoons particulier graf op een begraafplaats. In Zuid-Holland is dit 42662 euro. (dat was in 2021 4108 euro). Voor een crematie met gebruik van de aula betalen we in Nederland gemiddeld 14153 euro, in Zuid-Holland ligt dit bedrag op 13903 euro.