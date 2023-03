Leidschendam-Voorburg boft met Martijn Vroom: ‘Eerlijk, positief en open persoon die ergens voor staat’

indebuurt.nl Dit is waarom deze liefdes­tekst is aange­bracht op de fiets- en wandelpa­den

In onder meer de wijken Buytenwegh en De Leyens duiken krijttekeningen in de Zoetermeerse straten op. Er staat: ‘Liefde is…ook de poep opruimen’ in combinatie met een mannetje die een hond uitlaat, met een zakje in de hand. De boodschap is best duidelijk, maar wie zit er achter die actie en waarom? We zoeken het uit.