Leidschendam-Voorburg gaat gasloos de hoogte in

Harbers wil praten maar blijft bij uitzetting Armeens gezin

6 november Staatssecretaris Mark Harbers (VVD, Veiligheid en Justitie ) wil in gesprek blijven met het Armeense gezin Tamrazyan dat is ondergedoken in kerkhuis Bethel in Den Haag. Maar de familie zal vroeg of laat toch naar haar thuisland moeten terugkeren. Dat bleek vandaag uit antwoorden van de staatssecretaris.