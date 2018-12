Leidschendam-Voorburg laat zich niet overvallen door verkeersproblemen

Ontwikkelaar Unibail-Rodamco-Westfield heeft maar liefst een half miljard euro gestoken in het zieltogende Leidsenhage in Leidschendam. Het transformeert tot een hypermodern winkelcentrum met nationale uitstraling dat in 2020 volledig in bedrijf moet zijn. Maar deze investering heeft ook ingrijpende gevolgen voor de omgeving. Want wat zullen de gevolgen zijn van de voorspelde groei van 9 miljoen bezoekers per jaar naar 14 miljoen? Hoe gaan die bezoekers er allemaal komen en ook weer weg?



Er zijn omwonenden die de bordjes Te Koop al oppoetsen. Ze vrezen dat ze hun woonwijken niet meer in- of uitkomen door de toegenomen verkeersstroom.



Vorige week nog stemde GroenLinks tegen het verder politiek breedgedragen advies om Rijkswaterstaat verder te laten tekenen aan de zoveelste variant voor aanpassingen aan de N14 die langs de Mall loopt. In deze twaalfde variant gaat verkeer in Leidschendam-Voorburg op twee kruispunten onder de grond: bij het politiebureau op de Heuvelweg en bij het BP-tankstation op de Noordsingel. Zo kan verkeer op de N14 ongestoord doorrijden. De verkeersstroom wordt in goede banen geleid met 'slimme' verkeerslichten die inspelen op extra of juist minder drukte.